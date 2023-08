Verletzte allein gelassen Autofahrer bringt Roller in Bünde zu Fall – und fährt zweimal daran vorbei Von noz.de | 03.08.2023, 14:41 Uhr Die Aprilia geriet nach einem Überholmanöver eines Autos auf den Seitenstreifen und kam zu Fall. Foto: Polizei Herford up-down up-down

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend einen Roller in Bünde zu Fall gebracht. Anstatt den verletzten 17-Jährigen zu helfen, fuhr er zweimal an ihnen vorbei. Doch die Polizei fand ihn.