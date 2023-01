Drei beschädigte Fahrzeuge und ein demolierter Vorgarten: Ein 19-Jähriger hat bei einem Unfall in Bünde einen massiven Schaden angerichtet. Foto: Polizei Herford up-down up-down Kennzeichen geschnappt und abgehauen Chaos-Unfall in Bünde: 19-Jähriger beschädigt Autos und demoliert Vorgarten Von Simone Grawe | 16.01.2023, 13:03 Uhr

Drei Verletzte, ebenso viele beschädigte Fahrzeuge, ein demolierter Vorgarten und Schäden an einem Carport sowie Fenstern: Bei einem Unfall an der Werfer Straße in Bünde hat ein 19-jähriger einen Ort der Verwüstung hinterlassen. Der Mann flüchtete vor der Polizei.