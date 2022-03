Der Unfall ereignete sich am unbeschrankten Bahnübergang am Kleinsteller Weg. FOTO: Polizei Minden-Lübbecke Unbeschrankter Bahnübergang Auto kollidiert in Espelkamp mit Eurobahn: Fahrerin schwer verletzt Von noz.de | 29.03.2022, 13:35 Uhr

In Espelkamp ist am Dienstagvormittag ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang mit der Eurobahn kollidiert. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.