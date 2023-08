Nach Angaben der Polizei in Herford ereignete sich der Auffahrunfall am Freitag gegen 14 Uhr. Demnach war ein 24-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Opel Corsa auf der Herforder Straße in Richtung Herford unterwegs. In Höhe des Hauses Herforder Straße 355 übersah er zunächst einen auf dem Fahrstreifen stehenden Dacia einer 31-jährigen Frau aus Melle.

Der 24-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Corsa gegen das Heck des Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 15.000 Euro.