Beide Fahrzeugführer leicht verletzt Zwei Autofahrer aus Bohmte stoßen auf der B51 in Dielingen zusammen Von noz.de | 07.09.2023, 14:25 Uhr Der Wagen schleuderte nach dem Zusammenstoß auf ein angrenzendes Feld und touchierte dort einen landwirtschaftlichen Anhänger. Foto: Polizei Minden-Lübbecke up-down up-down

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag an der Ecke Bremer Straße/An der Düwelsburg in Stemwede-Dielingen zusammengestoßen.