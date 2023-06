Ein junger Audifahrer ist Sonntagnacht in einen geparkten Opel in Rödinghausen gefahren. Er hatte zu viel Alkohol getrunken, stellte die Polizei fest. Foto: Polizei Herford up-down up-down Unfall in Bruchmühlen Betrunkener fährt in geparktes Auto: 20.000 Euro Schaden Von Ina Wemhöner | 05.06.2023, 12:50 Uhr

Ein 24-jähriger Audifahrer ist Sonntagnacht in einen geparkten Opel am Straßenrand in Bruchmühlen (Gemeinde Rödinghausen) gefahren. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, die anschließend deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei dem jungen Unfallverursacher feststellte.