Die Polizei hat die Ermittlungen nach einer anonymen Bombendrohung aufgenommen. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Polizei ermittelt jetzt Anrufer droht mit Bombenexplosion in der Tafel Lübbecke Von noz.de | 19.01.2023, 15:37 Uhr

Am späten Donnerstagvormittag hat die Zentrale der Tafel in Espelkamp einen schockierenden Anruf erhalten, teilte die Polizei Minden-Lübbecke mit. Ein anonymer Anrufer drohte der Mitarbeiterin mit der Explosion einer Bombe in der Ausgabeeinrichtung in Lübbecke.