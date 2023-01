Die Polizei rückte zur Breslauer Straße aus Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Großaufgebot der Polizei im Einsatz Anonymer Anrufer droht einem Geschäft in Espelkamp mit einer Bombe Von Ina Wemhöner | 26.01.2023, 15:53 Uhr

Ein anonymer Anrufer hat am Donnerstagvormittag in einem Telekommunikationsgeschäft in Espelkamp mit der Explosion einer Bombe gedroht. Die alarmierte Polizei evakuierte anschließend das Gebäude.