Mietvertrag ist unterzeichnet: Levern bekommt 2023 ein Ärztehaus Von Rainer Westendorf | 08.11.2022, 11:49 Uhr

Der Mietvertrag ist unterzeichnet, der Praxisbau an der historischen Badeallee in Levern unter Dach und Fach und auch das Personal steht bereit: Die Vorbereitungen der Gemeinschaftspraxis Kühne zum Praxisstart in Levern laufen planmäßig. Im Sommer soll es los gehen, teilt das Praxisteam mit.