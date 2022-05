Anlieger und Geschäftsbetreiber beklagen seit Jahren Vandalismus, Lärmbelästigungen und Alkoholexzesse auf und rund um den Busbahnhof in Preußisch Oldendorf. FOTO: Martin Nobbe Vandalismus und Belästigung In Preußisch Oldendorf gilt nun Alkoholverbot am Busbahnhof Von Andreas Schnabel | 17.05.2022, 06:20 Uhr

Lärmbelästigungen, heulende Motoren, Vandalismus und Alkoholgelage sind nicht nur in Bohmte und Bad Essen seit Jahren ein Problem, sondern auch in Bad Essens westfälischer Nachbarstadt Pr. Oldendorf. Dort ist seit dem 13. Mai eine neue Verordnung in Kraft, die Alkohol im Bereich des Busbahnhofs verbietet.