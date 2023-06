Am frühen Samstagmorgen ist ein 70-jähriger Fahrer in Halle/Westfalen mit seinem Auto verunglückt. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Von der Fahrbahn abgekommen 70-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Halle/Westfalen Von Ina Wemhöner | 17.06.2023, 10:31 Uhr

Am früher Samstagmorgen ist ein 70-jähriger Mann mit seinem Auto in Halle/Westfalen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.