In Halle/Westfalen wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen (Symbolfoto). FOTO: Michael Gründel Verletzungen waren zu schwer 52-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Halle Von noz.de | 07.04.2022, 10:53 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Graebestraße in Halle/Westfalen gebrannt. Ein 52-jähriger Bewohner, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, starb.