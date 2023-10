Am Montagabend hörten Anwohner der Kilverstraße in Rödinghausen gegen 23.35 Uhr ein lautes Geräusch: Sie bemerkten einen Mercedes in der Straße, der offensichtlich mit einem Verkehrsschild und einer Laterne kollidiert war, so die Polizei. Das Auto hatte zudem starke Beschädigungen im Frontbereich.

Zeugen alarmieren die Polizei

Laut Polizeimeldung stieg der Fahrer zunächst aus dem Auto aus, um den Schaden zu überblicken. Er fuhr dann jedoch weiter, trotz der Beschädigungen und ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Anwohner verständigten daraufhin die Polizei und teilten ihr das Nummernschild sowie eine Personenbeschreibung mit.

Die Polizeibeamten stellten auf der Kilverstraße diverse Fahrzeugteile fest. Die Zeugen teilten den Beamten zudem mit, dass der Mercedes in Richtung Bruchmühlener Straße weitergefahren sei, sodass in diesem Bereich eine Nahbereichsfahndung eingeleitet wurde.

6000 Euro Schaden

Auf der Holser Straße konnten dann weitere Fahrzeugteile aufgefunden werden, ehe die Beamten das Auto sowie den beschriebenen Fahrer auf der Hansastraße antrafen. Der Mann, ein 36-Jähriger aus Bad Oeynhausen, zeigte laut Polizei deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel demnach deutlich positiv aus. Auf der Bünder Wache wurden daraufhin zwei Blutproben entnommen und die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro, so die Polizei.