Ein Autofahrer aus Herford flieht vor einer Kontrolle und wird angeschossen. Foto: Westfalennews up-down up-down „Beispielloser Dienstwaffengebrauch“ 34 Polizeikugeln gegen einen 19-jährigen Herforder: Anwalt pocht auf Aufklärung Von Markus Pöhlking | 30.06.2023, 14:36 Uhr

Ein 19-Jähriger aus Herford hat keinen Führerschein, aber Lust auf eine Spritztour. Sie endet in einem Wendehammer in Bad Salzuflen, im Kugelhagel der Polizei. Sein Anwalt sieht einen Dienstwaffengebrauch von in Deutschland ungekannter Dimension – und viele weitere Ungereimtheiten.