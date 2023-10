Gegen 2.30 Uhr am Sonntag befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Bünder Polizei die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Bünde. Plötzlich und unvermittelt, so schreibt die Polizei, kam den Beamten ein VW Touran auf ihrem eigenen Fahrstreifen entgegen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Der 22-jährige Fahrzeugführer wich daraufhin etwa zwei Meter vor dem Streifenwagen auf den eigenen Fahrstreifen zurück und fuhr laut Polizei auf der Osnabrücker Straße weiter, als wäre nichts geschehen.

Der Polizei wurde einiges schnell klar

Der Grund für die Unkonzentriertheit konnte bei der anschließenden Verkehrskontrolle ermittelt werden: Den Beamten schlug starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Autoschlüssel sichergestellt.

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet.