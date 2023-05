Bei einem Unfall in Borgholzhausen ist eine 18-jährige Frau aus Halle schwer verletzt worden. Foto: Jörn Martens up-down up-down Fahrzeug überschlägt sich 18-jährige Fahrerin bei Unfall in Borgholzhausen schwer verletzt Von noz.de | 02.05.2023, 16:43 Uhr

Bei einem Unfall in Borgholzhausen ist am Samstagabend eine 18-jährige Frau aus Halle/Westfalen schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.