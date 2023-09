Zwei Unfälle - eine Ursache Auf der A31 ohne Blick in den Rückpiegel auf die Überholspur Von Carsten van Bevern | 21.09.2023, 16:27 Uhr

Gleich zwei Autofahrer haben am Mittwoch auf der A31 bei Leer und bei Weener versucht, andere Fahrzeuge zu überholen - ohne beim Fahrbahnwechsel aber in den Rückspiegel zu schauen. In beiden Fällen stießen sie mit anderen Autos zusammen.