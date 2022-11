Dieses Paket, zwölf Zentimeter lang, hatte ein Drogenschmuggler rektal eingeführt. Unter Aufsicht eines Arztes musste der Schmuggler es ausscheiden. Foto: Hauptzollamt Oldenburg up-down up-down Drogen in Kondom gepackt Zwei Körperschmuggler am Bahnhof in Weener entdeckt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.11.2022, 15:50 Uhr

Gleich zwei sogenannte Körperschmuggler, die Drogen in ihrem Körper aus den Niederlanden nach Deutschland bringen wollten, haben Zollbeamte am Bahnhof in Weener entdeckt.