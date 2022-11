Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 70 flieht ein Autofahrer am Montag. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Polizei sucht nach Hinweisen Fahrerflucht: Autofahrer in Westoverledingen in falsche Richtung unterwegs Von Anna Niere | 08.11.2022, 14:05 Uhr

Am späten Montagnachmittag war ein Auto auf der zurzeit halbseitig gesperrten Bundesstraße B70 in Westoverledingen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs. Eine Autofahrerin musste dem Fahrzeug ausweichen und streifte dabei eine Absperrung.