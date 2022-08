Laut Landkreis war zunächst nicht absehbar, dass weitere Rodungen nötig werden. FOTO: Holger Szyska up-down up-down Landkreis erteilt Sondergenehmigung Weitere Bäume werden für Bauarbeiten an Friesenbrücke gefällt Von Holger Szyska | 08.08.2022, 12:06 Uhr

Auf der Fläche an der Ecke von Friesenstraße und Schleusenweg in Weener ist am Donnerstag erneut gerodet worden, obwohl einige Bäume und Büsche dort bereits im Januar entfernt worden waren.