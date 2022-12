Sechs Meter hoch ist der aufblasbare Weihnachtsmann im Vorgarten von Benjamin Schröder-Schröder in Völlenerfehn. Foto: Carsten Ammermann up-down up-down Tausende Lichter, künstlicher Schnee Weihnachtliches Haus in Völlenerfehn zieht viele Blicke auf sich Von Carsten Ammermann | 16.12.2022, 11:42 Uhr

Benjamin Schröder-Schröder aus Völlenerfehn bei Papenburg hat keine Mühen gescheut. Sein Haus an der Hauptstraße erstrahlt in besonders üppigem Lichterglanz. Das lockt viele Besucher an.