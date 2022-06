Zum Saisonstart kostete ein Kilo Spargel fast 16 Euro. FOTO: Stefan Sauer/dpa (Symbolbild) Billig-Importe im Handel gefragt Kein einfaches Jahr für Spargelbauern in Ostfriesland und im Emsland Von Geertje Wehry | 02.06.2022, 13:57 Uhr

Die Spargelsaison in der Region kommt in diesem Jahr bislang nicht so recht in Gang. Woran liegt das, wo das Edelgemüse doch als allseits beliebt gilt?