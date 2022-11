In Leer kam es am vergangenen Wochenende zu einer Schlägerei. Die Polizei sucht nach Zeugen. Symbolfoto: Hildenbrand/dpa up-down up-down Schläge ins Gesicht Video von Schlägerei in Leer kursiert im Netz: Ist das erlaubt? Von Michael Kierstein | 06.11.2022, 12:23 Uhr

Es sind eindrückliche Bilder aus Leer: Ein Mann liegt am Boden, ein anderer schlägt ihm ins Gesicht, bis er von einem dritten weggezogen wird. Dieses Video verbreitete sich am vergangenen Wochenende in sozialen Netzwerken. Doch das ist nicht ganz unproblematisch.