Aus Haus verschwunden Zweijähriges Mädchen in Leer nach Suche wohlbehalten gefunden Von Katja Mielcarek | 20.03.2023, 12:38 Uhr

Dieser Notruf versetzte am Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte, aber auch viele Anwohner in Aufregung: Gegen elf Uhr hatten sich verzweifelte Eltern an die Leeraner Polizei gewandt: Ihre zweijährige Tochter war aus ihrem Haus in Leer verschwunden.