Beim Schlagerfestival der Herzen handelt es sich um ein jährlich stattfindendes Benefizkonzert des Vereins Leukin. Jedes Jahr organisiert der Verein aus Rhauderfehn ein großes Konzert mit Schlagerstars aus ganz Deutschland, die alle ohne Gage auftreten.

Das eingenommene Geld verwendet Leukin, um Typisierungen zu finanzieren und somit potenzielle Stammzellen-Spender für Leukämiekranke Menschen zu finden.

Welche Künstler treten beim Schlagerfestival auf?

Der Oldie-Sänger Chris Andrews sowie die Schlagerstars Anita Hofmann, Daniel Sommer, Tanja Lasch, Mitch Keller und Eric Philippi.

Welche sind die bekanntesten Hits?

„Alle Künstler, die dieses Jahr auftreten, sind mehrmals im Fernsehen gewesen“, berichtet Mitorganisator Bernd Beutel, aber auch mit ihren Spotify-Hörern können sie glänzen. Die drei beliebtesten Songs unter den Interpreten sind, das originelle Cover von „Die immer lacht“ von Tanja Lasch, welches fast fünf Millionen Mal gehört wurde, Chris Andrews` Kult-Hit „Pretty Belinda“, der über fünf Millionen Mal abgespielt wurde, und die Single „Schockverliebt“ mit ungefähr 6,8 Millionen Streams von Eric Philippi.

Wer sorgt auch außerhalb der Bühne für Aufsehen?

Besonders Eric Philippi sorgt mit seiner neuen Beziehung ordentlich für Medienrummel. Der 26-Jährige ist nämlich seit kurzem mit der Schlagerikone Michelle zusammen. Sie sagte zu Bild: „Wir sind wirklich unzertrennlich und setzen das zu 99 Prozent um. Länger als eine Nacht in der Woche sind wir nie getrennt.“ Vielleicht kommt sie ja auch mit nach Leer. Ein Auftritt von ihr sei nicht geplant. Dennoch ergänzte Beutel: „Ich sag mal so, wenn Michelle mitkommt und sich da ein Duett ergäbe, werde ich bestimmt nicht nein sagen.“

Wie können die Stars ohne Gage für das Festival gewonnen werden?

Das Festival wird jedes Jahr aufs Neue geplant, berichtet Beutel. Dabei greift der Schlager-Fan auf zahlreiche Kontakte in der Szene zurück, die er sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat. Oft komme er über gemeinsame Bekannte ins Gespräch mit den Stars. Dann gehe es oft um die Verdienste von Leukin. Aber es müsse auch mit dem Tourplan der Musiker passen. Die Freude, wenn ein großer Star für das Festival gewonnen werden konnte, beschreiben die Veranstalter als „Glücksgefühl, fast wie ein Sechser im Lotto“.

Die stellvertretende Vorsitzende Christa Lindenberg (links) sowie die erste Vorsitzende Anna Fennen des Vereins Leukin stellen gemeinsam mit Bernd Beutel, das Programm des „Schlagerfestivals der Herzen vor".

Wofür engagiert sich der Verein Leukin?

Leukin ist ein ehrenamtlicher Verein, der 1996 gegründet wurde. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Typisierungen von so vielen Menschen wie möglich zu finanzieren. Typisierungen werden gebraucht, um potenzielle Stammzellenspender für Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, zu finden. Sich typisieren zu lassen, kostet 40 Euro. Somit kann mit jedem verkauftem Ticket ungefähr eine Typisierung finanziert werden. Mit ihrer Arbeit konnten die Mitglieder von Leukin mehr als 85.400 Typisierungen erreichen und über 1000 Menschen die Chance auf ein gesundes Leben ermöglichen.

Wo und wann findet das Festival statt?

In diesem Jahr findet das Festival am Montag, 2. Oktober, wie immer im Theater an der Blinke in Leer statt. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr und Beginn ist um 19 Uhr.

Wo gibt es Eintrittskarten?

Eintrittskarten sind erhältlich in den Media Stores der Ostfriesen-Zeitung sowie über die Seiten leukin.net, reservix.de und adticket.de. Sie kosten je nach Sitzplatz, 35 Euro, 39 Euro oder 45 Euro.