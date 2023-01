Damit die Helfer in Ostfriesland auch wissen, dass ihre Spenden Hilfsbedürftigen zugute kommen, hatte der ukrainische Verein „Freiwillige für ein friedliches Leben“ im Oktober Fotos wie dieses geschickt. Foto: Verein „Freiwillige für ein friedliches Leben“ up-down up-down Aufruf zu Sach- und Geldspenden „Hilfsanker Ostfriesland“: Neuer Verein in Steenfelde hilft in Ukraine Von Elke Wieking und Gerd Schade | 11.01.2023, 07:57 Uhr

Am Sonntag, 15. Januar 2023, will „Hilfsanker Ostfriesland“, ein neuer Verein mit Sitz in Steenfelde, in dem aber auch Emsländer mitmachen, einen Hilfskonvoi in die Ukraine schicken. Es ist nicht der erste.