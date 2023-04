Ein Todesopfer hat am Dienstag ein Unfall in Rhauderfehn gefordert. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Mit Trecker kollidiert Rhauderfehn: 65-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß Von Thomas Pertz | 04.04.2023, 17:24 Uhr

Ein Todesopfer hat am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (Bundesstraße 438) in Collinghorst in der Gemeinde Rhauderfehn gefordert.