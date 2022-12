Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Spezialklinik. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Per Rettungshubschrauber in Klinik Unfall in Bunde: Zehnjähriger Junge erleidet Kopfverletzungen Von Thomas Pertz | 13.12.2022, 16:23 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bunde im Landkreis Leer ist ein zehnjähriger Junge mit Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.