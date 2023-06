Anfang März 2022 beschäftigten sich die Realschüler einen Tag lang mit den Gründen und Folgen des Ukraine-Krieges. Mit Plakaten riefen sie auf dem Schulhof zum Frieden auf. Foto: Romauld Banik up-down up-down Integration an einer Schule in Aurich Wenn ukrainische Schüler sich dem Deutschunterricht verweigern Von Kim Hüsing | 02.06.2023, 08:00 Uhr

Keine Beteiligung am Unterricht, kein Austausch mit anderen Schülern – die Integration ukrainischer Geflüchteter läuft an Schulen in Aurich alles andere als gut. Denn viele glauben weiterhin, dass es bald wieder in Richtung Heimat geht.