Viele Menschen kamen am vergangenen Dienstag vor den Combi-Markt in Weener, um sich von „Schnipsy“ zu verabschieden. Foto: Klaus Ortgies up-down up-down Anteilnahme weiter groß Trotz Krebs: So will Punker „Schnipsy“ aus Weener kämpfen Von Tatjana Gettkowski | 16.01.2023, 14:47 Uhr

Die Abschiedsaktion des todkranken Punkers „Schnipsy“ vor dem Combi-Markt in Weener hat eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Der 39-Jährige will kämpfen. Das Hospiz in Leer steht derweil vor einer besonderen Herausforderung.