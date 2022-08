Anton und Anja Fürup trauern um ihren geliebten Hund Balu. FOTO: Luca Hagewiesche up-down up-down Beim Gassi-Gehen erstochen Trauergang für toten Hund Balu in Rhauderfehn Von Luca Hagewiesche | 25.08.2022, 18:17 Uhr

Zum Andenken an den erstochenen Labrador Balu findet am Sonntag, 28. August, in Rhauderfehn ein Trauergang statt.