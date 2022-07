Rund 50 Meter vor der Unfallstelle befindet sich eine große Bodenwelle. Die Polizei prüft, ob sie im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall stehen kann. Die Wasserwaage ist einen Meter lang. Auf dieser Länge beträgt der Höhenunterschied schon sechs Zentimeter. FOTO: Carsten Ammermann up-down up-down Polizei auf Suche nach Ursache Tödlicher Unfall in Ostrhauderfehn: Hat Bodenwelle mit Unglück zu tun? Von Carsten Ammermann | 05.07.2022, 17:12 Uhr

In Ostrhauderfehn ist in der Nacht zu Sonntag eine 26-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Die Polizei prüft auch, ob eine Bodenwelle in der Straße mit dem Unfall in Zusammenhang steht.