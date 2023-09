Am frühen Freitagabend ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Potshausen und Stickhausen im Landkreis Leer. Ein Pakettransporter kollidierte frontal mit einem Viehtransporter. Der 61-jährige Fahrer des Pakettransporters verstarb noch am Unfallort. Der 58-jährige Fahrer des Viehtransporters wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

In den Gegenverkehr geraten

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Pakettransporter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Viehtransporter zusammen. Die genauen Unfallumstände werden derzeit noch ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt, während Rettungskräfte, Polizei und Bergungsdienst die Unfallstelle abarbeiteten und die Ermittlungen aufnahmen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die genaue Unfallursache und mögliche weitere Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 0491 976900 zu melden.