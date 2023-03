Dort, wo jetzt verkohlte Holzbalken und durch die enorme Hitze eines Großfeuers verbogenes Metall liegt, stand bis zum Großbrand in der Nacht zum 1. März noch eine moderne Tischlerei. Foto: Carsten Ammermann up-down up-down „Kunden stehen zu uns“ Tischlerei in Sedelsberg improvisiert nach Großbrand: Neustart geplant Von Carsten Ammermann | 10.03.2023, 10:12 Uhr

Nach dem Schockmoment in der Nacht zum 1. März, als seine Tischlerei im Gewerbegebiet beim C-Port in Sedelsberg durch ein Großfeuer zerstört worden ist, blickt Unternehmer Andreas Herbers jetzt wieder optimistisch in die Zukunft. Der Inhaber der im wahrsten Sinne in Schutt und Asche liegenden Firma hat bereits konkrete Pläne für einen Neuanfang.