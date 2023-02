Ursula Cassens (links) und Chris Schlonsak bringen täglich Futter zu den Katzen. Die beiden Frauen haben auch regenfeste Unterschlupfmöglichkeiten für die Tiere gebaut. Foto: Marion Janßen up-down up-down Besitzerin lebte abgelegen Tierschützerinnen aus Großwolde kümmern sich um verwaiste Katzen Von Marion Janßen | 27.02.2023, 13:38 Uhr

Auf einem abgelegenen Grundstück in Großwolde bei Westoverledingen lebte eine Frau mit mehr als einem Dutzend Katzen zusammen in einem Bauwagen. Was nun mit den Katzen nach dem Tod ihrer Besitzerin passieren soll, berichten zwei Tierschützerinnen.