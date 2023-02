„Klima Diesel 25“ lässt sich in Kürze im Rheiderland tanken. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Als eine der ersten in der Region Tankstelle in Weener bietet Diesel mit Pflanzenfett an Von Steffen Busemann | 13.02.2023, 10:12 Uhr

Als einer der ersten Standorte in Norddeutschland vertreibt die Felta-Tankstelle in Weener in Kürze den Kraftstoff „Klima Diesel 25“ – eine klimaschonendere Variante zum herkömmlichen Diesel.