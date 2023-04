Käppi auf dem Kopf, ein Lächeln im Gesicht: Egon Plaisier war kaum aus der Ruhe zu bringen, auch nicht in stressigen Situationen. Archivfoto: Ostfriesen-Zeitung up-down up-down Die „Seele der Tafel“ ist verstorben Die Tafel Rhauderfehn muss nun auch um ihren Leiter Egon Plaisier trauern Von Marion Janßen | 13.04.2023, 14:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Karsamstag noch trauerten sie zusammen am Grab eines Kollegen: Egon Plaisier und seine Mitstreiter der Rhauderfehner Tafel. An diesem Samstag wird der Tafelchef selbst zu Grabe getragen und lässt seine Mannschaft fassungslos zurück.