Seine Krankheit sieht man Fenno nicht an. Aber er braucht dringend einen Stammzellen-Spender. Foto: DKMS/privat Stammzell-Spender für zweijährigen Fenno gesucht Von Geertje Wehry | 07.07.2023, 05:57 Uhr

In Westoverledingen ist der zweijährige Fenno an einer schweren Form der aplastischen Anämie erkrankt. Am 15. Juli wird für ihn eine Hilfsaktion veranstaltet, die von 11 bis 15 Uhr im Pfarrheim St. Bernhard, Papenburgerstraße 124, in Flachsmeer stattfinden soll.