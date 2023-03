Auf dem Ernst-Reuter-Platz in der Leeraner Innenstadt ist parken wieder tabu. Archivfoto: Michael Kierstein up-down up-down Platz nahe Innenstadt und Leda Ab sofort gilt auf dem Ernst-Reuter-Platz in Leer wieder Parkverbot Von Michael Kierstein | 16.03.2023, 08:23 Uhr

Auf dem Erst-Reuter-Platz in Leer in der Nähe der Innenstadt werden immer wieder Autos abgestellt, trotz dort geltendem Parkverbot. Das will die Stadtverwaltung nun ändern. Auf dem Platz findet regelmäßig ein Wochenmarkt statt.