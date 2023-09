Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Weeneraner Ortsteil Vellage am 15. Mai dieses Jahres hielten sich die Ermittler bezüglich einer entdeckten Drogen-Plantage bisher bedeckt. Nun gab der Auricher Staatsanwalt Stefan Gleissner erste Einzelheiten zu dem Fall preis.

Demnach richtet sich der Verdacht gegen zwei Männer. Die Ermittlungen gegen die beiden namentlich Bekannten würden andauern, so Gleissner. Zudem äußerte sich der Staatsanwalt erstmals konkret zu der Drogen-Plantage, auf die Feuerwehrleute bei ihren Lösch­arbeiten in dem Einfamilienhaus am Fährweg gestoßen waren.

815 Cannabis-Setzlinge gefunden

Es seien 815 Cannabis-Setzlinge und etwa 26 Kilo Cannabis-Pflanzenmaterial sowie diverse Gerätschaften zum Anbau der Rauschmittel aufgefunden und sichergestellt worden, so Gleissner. Er nannte Belichtungs- und Belüftungssysteme sowie Pflanzschalen.

Nach dem Dachstuhlbrand hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst berichtet, dass sich die Drogenfarm auf der gesamten Fläche des etwa 200 Quadratmeter großen Hauses befand. Wegen des Ausmaßes hatten die Ermittler das Technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen, um die Pflanzen und Utensilien sicherzustellen. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Gebäude unbewohnt.