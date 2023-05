In der Ramsloher Sporthalle brach am 2. Mai ein Mann beim Training zusammen. Andere Sportler leisteten Erste Hilfe. Foto: Astrid Fertig up-down up-down Ersthelfer übt Kritik Sportler in Ramsloh stirbt nach Herzstillstand während Training Von Horst Kruse | 17.05.2023, 09:30 Uhr

Ein Sportler ist beim Training in der Sporthalle in Ramsloh nach einem Herzstillstand gestorben. Die Umstände seines Todes sorgen für Kritik an der Gemeinde Saterland und dem Rettungsdienst.