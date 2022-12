Die Pächter des Dörphus in Collinghorst geben das Lokal wieder ab. Foto: Marion Janßen up-down up-down Gastro-Familie Wölke gibt Lokale auf So geht es weiter mit dem Dörphus in Collinghorst Von Marion Janßen | 04.12.2022, 11:20 Uhr

Familie Wölke, die in Rhauderfehn eine lange Geschichte in der Gastronomie hat, hat sich bereits von zwei Standorten getrennt. Jetzt gibt sie auch das Dörpshus in Collinghorst ab. So soll es an dem Standort weitergehen.