Das Sieltief am Marker Weg in Weener ist zu großen Teilen ausgetrocknet. Angler schlagen Lösung vor Sieltief ausgetrocknet: Fischsterben in Gewässer am Marker Weg in Weener Von Steffen Busemann | 06.09.2022, 16:13 Uhr

Ausgetrocknet, Fische sterben und keine Hilfe in Sicht: Das Sieltief am Marker Weg in Weener ist durch die Trockenheit zu einer Todesfalle für Fische geworden. Angler wüssten einen Ausweg, die Sielacht will da aber nicht mitziehen.