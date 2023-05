In ihrem Podcast „Fest und Flauschig“ baten Jan Böhmermann (l.) und Olli Schulz um Spenden für das Zollhaus in Leer. Foto: Wendt/dpa up-down up-down In Podcast auf Spotify Zollhaus Leer: Schulz und Böhmermann rufen zu Spenden auf - mit Erfolg Von Nikola Nording | 02.05.2023, 16:50 Uhr

Der Musiker Olli Schulz hatte am Sonntag in seinem Podcast um Spenden für das Zollhaus in Leer gebeten. Nun hat das Haus das Geld für eine neue Heizungsanlage zusammen.