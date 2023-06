Hier, vor der Polizeistation in Ihrhove, lag die verletzte Frau. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Archivfoto: Carsten Ammermann up-down up-down Prozess an Landgericht Aurich Schüsse auf Frau in Ihrhove: Angeklagter bestreitet Vorwürfe Von Neelke Harms | 08.06.2023, 12:16 Uhr

Ein Mann soll in Ihrhove auf seine Frau geschossen haben. In dem Prozess am Landgericht Aurich äußerte er sich nun zu dem Vorwurf.