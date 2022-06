Vor allem Senioren sind häufig das Ziel von betrügerischen Anrufen. FOTO: Sebastian Gollnow / dpa (Symbolfoto) Polizei sucht Zeugen und warnt Schockanruf in Leer: Betrüger erbeuten hohe Geldsumme Von Caroline Theiling | 17.06.2022, 15:49 Uhr

Im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden gibt es ein erhöhtes Aufkommen von Schockanrufen. Ziel der Betrüger ist es, Menschen in große Angst und Panik zu versetzen und Geld oder Wertsachen zu erbeuten. Zuletzt gelang das am Donnerstag in Leer.