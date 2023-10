Wieso er nicht kommt und wer ihn ersetzt „Schlagerfestival der Herzen“ in Leer: Sänger Eric Philippi sagt ab Von Henrik Zein | 01.10.2023, 12:51 Uhr Eric Philippi kann am 2. Oktober nicht beim Schlagerfestival in Leer auftreten. Archivfoto: Schackow/dpa up-down up-down

Der Sänger Eric Philippi sollte einer der Stargäste beim „Schlagerfestival der Herzen“ am Montag, 2. Oktober 2023, im Theater an der Blinke in Leer werden. Doch der 26-Jährige musste seinen geplanten Auftritt absagen.