Schlechter Schlaf hat viele Ursachen. Die Gründe reichen von psychischen bis hin zu physischen Problemen. Tipps von der Expertin Schlaflabor in Leer: Darum schlafen wir immer schlechter Von Judith Bootsmann | 08.09.2022, 06:19 Uhr

Es ist frustrierend, schlecht zu schlafen. Was tun, wenn die Schlaflosigkeit in der Nacht und Abgeschlagenheit am Tag den Alltag bestimmt? Barbara Stoll-Fischer vom Schlaflabor in Leer erklärt, wann Schlaflosigkeit krankhaft wird und was man dagegen tun kann.