Eine Schlägerei hat sich am Samstagabend in der Innenstadt von Leer ereignet. FOTO: dpa (Symbolfoto) Jugendliche daran beteiligt? Schlägerei in Innenstadt von Leer: Mann mit Bierflasche verletzt Von Christian Belling | 19.06.2022, 10:21 Uhr

In der Innenstadt von Leer ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei gekommen. Ein 37-jähriger Mann wurde dabei am Kopf verletzt.