Ist seit 15 Jahren der schiefste Turm der Welt: der Suurhuser Kirchturm. Nun gibt es einen neuen Titelanwärter. Archivfoto: Klaus Ortgies Konkurrenz aus Rheinland-Pfalz Schiefster Turm der Welt bald nicht mehr in Suurhusen? Von Claus Hock | 11.09.2022, 11:04 Uhr

Ein Ort in Rheinland-Pfalz macht Suurhusen im Landkreis Aurich Konkurrenz. In Gau-Weinheim will man sich ab Sonntag mit dem schiefsten Turm der Welt schmücken.